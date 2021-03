Bianchi: "Non è stato facile chiudere le scuole" (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro ha ribadito che la scuola non si è mai fermata ed ha ringraziato i docenti per come hanno reagito Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro ha ribadito che la scuola non si è mai fermata ed ha ringraziato i docenti per come hanno reagito

Advertising

elenaorrore : @Not_PennyBoat La realtà è che lei è privilegiata come molti altri inglesi bianchi, i genitori vivono in una casa d… - pepy126 : @MrsMischief Credeva molto nella Monarchia, e non avrebbe permesso questo circo mediatico. Se avete visto l'intervi… - ArmandaGelsomin : RT @MariaV75811: Buongiorno ?? 'Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni… - I_AM_AM2301 : @SabinaStar88 “Ormai non trovo più cavalli bianchi o belle donne alla mia porta...” - Lidia__mia : RT @MariaV75811: Buongiorno ?? 'Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni… -