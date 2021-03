Sinner-Barrere in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021

(Di domenica 7 marzo 2021) Jannikse la vede con Gregoireal primo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo altoatesino torna in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche giorno. Il problema alla schiena patito a Montpellier sembra alle spalle e al debutto l’azzurro affronta il padrone di casa francese. La sfida andrà in scena lunedì 8 marzo, come terzo match dalle ore 16.00 (dopo Novak-Gaston). L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. SportFace.

A Marsigliagiocherà al primo turno contro il francese Gregoire, attualmente n 114 ATP. L'incontro tra i due tennisti non ha precedenti. I possibili avversari dell'alto atesino, nel ......tornerà in campo in Francia, nell'Atp 250 di Marsiglia, a partire da lunedì: al primo turno ha pescato il francese Gregoire, n.114, mai affrontato prima . Dal 14 al 20 marzo giocherà ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 8 marzo, per quanto concerne l'Atp 250 di Marsiglia 2021. Jannik Sinner esordirà sul palcoscenico francese, da testa di serie numero 5, affrontand ...Ritorna in campo Jannik Sinner, e lo farà domani all'ATP 250 di Marsiglia, alias Open 13, storico appuntamento francese della stagione indoor che precede i tornei americani (in realtà quest'anno solo ...