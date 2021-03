Milan, Barbara Berlusconi: “Scudetto non facile, ma ci credo ancora” (Di domenica 7 marzo 2021) Barbara Berlusconi, ex membro del consiglio di amministrazione del Milan, ha parlato della corsa Scudetto e di una speranza non ancora spenta Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021), ex membro del consiglio di amministrazione del, ha parlato della corsae di una speranza nonspenta Pianeta

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #BarbaraBerlusconi: 'Scudetto non facile, ma ci credo ancora' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - MCalcioNews : Milan, parla Barbara Berlusconi: 'In pochi immaginavano i rossoneri secondi. Scudetto? Ci spero ancora'… - The_Jack80 : @MilanNewsit Ci mancava pure lei che dice la sua, lo stereotipo della persona che non vale un cazzo, non serve a nu… - sportli26181512 : Barbara Berlusconi: 'Complimenti al Milan. Scudetto? Difficile ma ci credo': Barbara Berlusconi ha rilasciato un’in… - marcovarini : RT @MilanNewsit: Barbara Berlusconi: 'Complimenti al Milan. Scudetto? Difficile ma ci credo' -