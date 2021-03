Ibrahimovic a Sanremo fa infuriare i tifosi juventini | “Ho vinto 11 scudetti”

(Di domenica 7 marzo 2021) “Ho11”. Zlatansul palco del teatro Ariston, nell’ultima serata del Festival diche lo ha visto grande protagonista, è protagonista di un monologo dove elenca i suoi successi e i suoi fallimenti. E nel momento di elencare le sue vittorie toglie lo scudettosul campo e poi revocato alla Juventus per i fatti di Calciopoli. Un particolare che di certo non avrà fatto piacere aibianconeri. Infatti i suoi undicisi dividono così: 4 Psg, 3 Inter, 2 Ajax, 1 Milan, 1 Barcellona. Niente Juventus. SportFace.

DiMarzio : 'Grazie Italia, la mia seconda casa'. Il monologo di #Ibrahimovic a #Sanremo2021 - Eurosport_IT : Zlatan #Ibrahimovic ci fa sciogliere nella finale di #Sanremo2021: 'Non è il mio Festival, è il Festival dell’Itali… - SkySport : Ibrahimovic a Sanremo con la maglia del Milan per Fiorello e Amadeus: 'Il derby è mio' - cinziadc21 : RT @MarinaLalovic: Sanremo, cos’è la musica scelta da #Ibrahimovic e perché ci parla delle sue origini? La stella del #Milan figlio di emig… - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: #BARVXL: #Ibrahimovic, tra #Sanremo2021 e realtà @RaiPlay @Ibra_official @Fiorello @SanremoRai -

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa Ospiti della puntata: fresco della sua partecipazione come ospite fisso al 71° Festival diZlatan, il numero ...Quest'annoè stato sorprendentemente meglio degli anni passati, finalmente a misura di giovane. I ...invece mi ha un po' ricordato Michael Jordan: 'nella mia vita ho sbagliato più di ...Leggi anche: MONOLOGO DI ELODIE A SANREMO, IL TOCCANTE MESSAGGIO RIVOLTO A FIGLI E GENITORI. Unimamme cosa ne pensate delle parole di Zlatan Ibrahimovic? Ibrahimovic, infatti, viene acquistato dai clu ...Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto il Milan per la riunione tecnica, prima della gara col Verona. Chiusa l’esperienza di Sanremo, l’attenzione torna tutta sul campionato e sull’Europa League, per la sfid ...