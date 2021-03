Highlights e gol Sampdoria-Cagliari 2-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sampdoria-Cagliari 2-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris dominio sardo nel primo tempo con Joao Pedro che porta avanti gli ospiti, nella ripresa quando tutto sembra finito nel giro di due minuti strepitoso uno-due con Bereszynski e Gabbiadini che segnano i gol in due minuti e firmano il 2-1, ma c’è la rete di Nainggolan in extremis per il meritato pari. In alto le immagini salienti della rete. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la ventiseiesima giornata di. Al Ferraris dominio sardo nel primo tempo con Joao Pedro che porta avanti gli ospiti, nella ripresa quando tutto sembra finito nel giro di due minuti strepitoso uno-due con Bereszynski e Gabbiadini che segnano i gol in due minuti e firmano il 2-1, ma c’è la rete di Nainggolan in extremis per il meritato pari. In alto le immagini salienti della rete. LE PAGELLE SportFace.

