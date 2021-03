Glicine di Noemi è la più riconoscibile per la classifica Musify. Seconda Dieci di Annalisa (Di sabato 6 marzo 2021) "Glicine" di Noemi è il brano più riconoscibile tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2021. A stabilirlo è la classifica di Musify, piattaforma di quiz musicali, che ha registrato oltre 10mila utenti e 30mila partite a due giorni di lancio degli inediti della 71esima edizione. Nei 10 secondi di ascolto messi a disposizione l`utente ha la facoltà di scegliere tra 4 risposte, e la canzone di Noemi è in cima in quanto riconosciuta nel 75,1% dei casi, seguita da "Cuore amaro" di Gaia (73,8%) e "Dieci" di Annalisa (72,6%). Quella invece più velocemente indovinata è "Zitti e buoni" dei Måneskin dopo 1,9 secondi di media. Fanalino di coda i Coma Cose: il loro "Fiamme negli occhi" registra appena il 38.4%.Tra le Nuove Proposte "vince" Elena Faggi con "Che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) "" diè il brano piùtra quelli in gara al Festival di Sanremo 2021. A stabilirlo è ladi, piattaforma di quiz musicali, che ha registrato oltre 10mila utenti e 30mila partite a due giorni di lancio degli inediti della 71esima edizione. Nei 10 secondi di ascolto messi a disposizione l`utente ha la facoltà di scegliere tra 4 risposte, e la canzone diè in cima in quanto riconosciuta nel 75,1% dei casi, seguita da "Cuore amaro" di Gaia (73,8%) e "" di(72,6%). Quella invece più velocemente indovinata è "Zitti e buoni" dei Måneskin dopo 1,9 secondi di media. Fanalino di coda i Coma Cose: il loro "Fiamme negli occhi" registra appena il 38.4%.Tra le Nuove Proposte "vince" Elena Faggi con "Che ...

