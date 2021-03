Atletica | FLASH AZZURRO! Marcel Jacobs campione d’Europa con record italiano nei 60 metri!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei indoor dia Torun (Polonia) ed è d’oro.ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nella finale dei 60 metri piani. L’italo-americano, che mai prima di oggi aveva conquistato un podio in un grande evento internazionale, ha sfoderato una prestazione magistrale, realizzando un tempo straordinario di 6?47! Si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale, la quarta europea di sempre, nonché del nuovomigliorato di 4 centesimi: il precedente apparteneva a Michael Tumi (6?51 nel 2013). Il classe 1994 è scattato dai blocchi in maniera eccezionale. Con le prime falcate ha subito guadagnato centimetri preziosi sugli avversari. Poi si è letteralmente involato con una progressione sontuosa, mettendo luce tra sé e ...