Zlatan Ibrahimovic: svelato il vero motivo del suo ritardo sul palco di Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) nella serata di giovedì 4 marzo dedicata ai duetti. Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Fonte: InstagramDopo l'assenza nel corso della seconda serata, in molti si sono domandati perché il calciatore Zlatan Ibrahimovic abbia tardato a salire sul palco dell'Ariston giovedì 4 marzo. Il campione infatti, come da programma, avrebbe dovuto uscire in scena poco dopo l'inizio della diretta. Purtroppo, però, non è riuscito ad arrivare a Sanremo prima delle 23.00 circa. Il motivo del suo ritardo è stato svelato proprio dal Ibrahimovic stesso e dal conduttore del Festival Amadeus. Sapete cosa è successo? Il racconto del calciatore è davvero incredibile! Il duetto sul ...

