Wta Lione 2021: Giorgi sconfitta in due set, Tauson stacca il pass per la semifinale (Di venerdì 5 marzo 2021) Clara Tauson è la prima semifinalista del Wta di Lione 2021. La giovane danese ha travolto con il punteggio di 6-3 6-1 Camila Giorgi nel match valevole per i quarti di finale. Giornata da dimenticare per l’azzurra, in difficoltà fin dal primo game e mai capace di contrastare in maniera efficace il tennis della sua avversaria. Solida sia al servizio che in risposta, Tauson ha trionfato dopo un’ora e dodici minuti di match, approdando in semifinale. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Pronti, partenza, via e subito un turno di battuta complicato per l’azzurra, costretta ad annullare quattro palle break. Purtroppo per il break è solo questione di tempo, dato che nel turno di risposta seguente la danese le strappa la battuta. Fortunatamente Camila accorcia le distanze grazie ad un ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Claraè la prima semifinalista del Wta di. La giovane danese ha travolto con il punteggio di 6-3 6-1 Camilanel match valevole per i quarti di finale. Giornata da dimenticare per l’azzurra, in difficoltà fin dal primo game e mai capace di contrastare in maniera efficace il tennis della sua avversaria. Solida sia al servizio che in risposta,ha trionfato dopo un’ora e dodici minuti di match, approdando in. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Pronti, partenza, via e subito un turno di battuta complicato per l’azzurra, costretta ad annullare quattro palle break. Purtroppo per il break è solo questione di tempo, dato che nel turno di risposta seguente la danese le strappa la battuta. Fortunatamente Camila accorcia le distanze grazie ad un ...

GlobalShowGSRa1 : #Tennis #WTA di #Lione: #CamilaGiorgi perde dalla #Tauson - sportface2016 : Wta #Lione 2021: #Giorgi sconfitta in due set, #Tauson stacca il pass per la semifinale - Benzky : RT @CamiGiorgi_fan: Camila Giorgi time WTA Lione R2 vs Nina Stojanovic #TeamCamila #CamilaGiorgi - TennisWebMag : @GiorgiCamilla scende in campo oggi alle 13 a Lione (WTA 250) contro la forte ed emergente danese Clara Tauson, a c… - TiebreaktennisI : WTA Lione: bene Mladenovic e Badosa, eliminata Garcia -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Lione Golubic ai quarti a Lione Uscita dalle qualificazioni, Viktorija Golubic (WTA 129) ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Lione. Negli ottavi la rossocrociata ha sconfitto con un chiaro 6 - 1 6 - 2 la testa di serie numero 3, la francese Caroline Garcia (47). ...

Golubic agli ottavi a Lione Successo in rimonta per Viktorija Golubic (WTA 130), la quale riuscita ad accedere agli ottavi a Lione. La rossocrociata, arrivata dalle qualificazioni, si imposta dopo due ore di gioco sulla bielorussa Vera Lapko (280) con il punteggio di 5 - ...

WTA Lione e Doha: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. In campo Camila Giorgi in Francia (LIVE) LiveTennis.it Wta Lione 2021: Giorgi sconfitta in due set, Tauson stacca il pass per la semifinale Camila Giorgi esce di scena ai quarti di finale del Wta di Lione 2021. La danese Clara Tauson si aggiudica il match in due set.

Giorgi accede ai quarti di finale a Lione: “Sono contenta nonostante un servizio non al meglio” Per la prima volta dal torneo di Palermo dello scorso agosto Camila Giorgi è riuscita a vincere due partite consecutive nello stesso torneo. All’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon in corso di svolgime ...

Uscita dalle qualificazioni, Viktorija Golubic (129) ha raggiunto i quarti di finale del torneo di. Negli ottavi la rossocrociata ha sconfitto con un chiaro 6 - 1 6 - 2 la testa di serie numero 3, la francese Caroline Garcia (47). ...Successo in rimonta per Viktorija Golubic (130), la quale riuscita ad accedere agli ottavi a. La rossocrociata, arrivata dalle qualificazioni, si imposta dopo due ore di gioco sulla bielorussa Vera Lapko (280) con il punteggio di 5 - ...Camila Giorgi esce di scena ai quarti di finale del Wta di Lione 2021. La danese Clara Tauson si aggiudica il match in due set.Per la prima volta dal torneo di Palermo dello scorso agosto Camila Giorgi è riuscita a vincere due partite consecutive nello stesso torneo. All’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon in corso di svolgime ...