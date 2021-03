Maria Teresa Ruta svela di non aver ancora sentito Stefania e Tommaso (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole di Maria Teresa Ruta Il Grande Fratello Vip 5 è ormai giunto al termine, e tutti i concorrenti sono tornati alle loro vite. Nel mentre dopo le tensioni delle ultime settimane, il pubblico e il web si è chiesto cosa sarebbe accaduto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole diIl Grande Fratello Vip 5 è ormai giunto al termine, e tutti i concorrenti sono tornati alle loro vite. Nel mentre dopo le tensioni delle ultime settimane, il pubblico e il web si è chiesto cosa sarebbe accaduto traOrlando eZorzi dopo la L'articolo proviene da Novella 2000.

pomeriggio5 : Nella #cabinarossa di #Pomeriggio5, la 'cuoca' ????? del #GFVip, la nostra Maria Teresa Ruta! ?? - pomeriggio5 : La fatina diventa sirena! Maria Teresa Ruta dopo il #GFVip ha deciso, si risposa e lo fa sott'acqua! #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Noi di #Pomeriggio5 molto delusi che Maria Teresa Ruta non abbia portato quella borsa stupenda a forma di gatto in studio - estavaenamorado : Maria Teresa ne sa qualcosa ?? - bookedtrain : ma voi ve la ricordate MARIA TERESA INSOPPORTABILE PER DIECI MINUTI -