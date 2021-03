Immobile e la Scarpa d'Oro: c'è la data di consegna (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA - Ciro Immobile riceverà finalmente la sua Scarpa d'Oro. Il prestigioso premio, vinto nella passata stagione, viene assegnato al miglior marcatore d'Europa. Con 36 gol l'attaccante della Lazio ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA - Ciroriceverà finalmente la suad'Oro. Il prestigioso premio, vinto nella passata stagione, viene assegnato al miglior marcatore d'Europa. Con 36 gol l'attaccante della Lazio ha ...

