Real Madrid, Zidane in ansia: altro attaccante fuori verso l'Atalanta

Il Real Madrid è tartassato dagli infortuni in questo periodo cruciale della stagione: ecco le ultime notizie anche in vista dell'Atalanta Zinedine Zidane in ansia per le condizioni di Mariano Diaz. Ecco il comunicato sull'attaccante anche in vista della gara contro l'Atalanta in Champions League. «Dopo i test effettuati oggi sul giocatore Mariano Díaz dallo staff medico del Real Madrid, all'attaccante è stato diagnosticato un infortunio muscolare al muscolo otturatore esterno sinistro. Il quadro clinico è in attesa di evoluzione».

