**Pd: in Cdm nessun accenno a passo indietro Zingaretti** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - nessun accenno alle dimissioni dalla segreteria dem di Nicola Zingaretti, piombate pochi minuti prima del Consiglio dei ministri. Una riunione lampo, appena mezz'ora per dare il via libera al dl che rinvia le elezioni in autunno, causa Covid, e il disco verde alla nomina del nuovo capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Fonti di governo assicurano all'Adnkronos che non c'è stato alcun commento al passo indietro del segretario dem durante la riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri.

