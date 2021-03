Libertà per Dana Lauriola (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla Ministra della Giustizia prof. Marta Cartabia Al Garante nazionale delle persone sottoposte a misure restrittive della Libertà personale dr. Mauro Palma Al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della Libertà personale per il Piemonte dr. Bruno Mellano e, per conoscenza Al Tribunale di sorveglianza di Torino Dana Lauriola, militante No Tav, è in carcere dal 17 settembre 2020 ? e, dunque, da quasi sei mesi ? in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla Ministra della Giustizia prof. Marta Cartabia Al Garante nazionale delle persone sottoposte a misure restrittive dellapersonale dr. Mauro Palma Al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive dellapersonale per il Piemonte dr. Bruno Mellano e, per conoscenza Al Tribunale di sorveglianza di Torino, militante No Tav, è in carcere dal 17 settembre 2020 ? e, dunque, da quasi sei mesi ? in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ettore_Rosato : Solidarietà a @matteorenzi per questo gravissimo e vile atto di intimidazione. La politica è libertà d’espressione,… - amnestyitalia : Grazie #Amadeus per aver parlato di Patrick. Da oltre un anno, lo studente dell'università di Bologna si trova in c… - amnestyitalia : #Messico Nel 2020, le autorità hanno usato più volte la forza, detenzioni arbitrarie e violenze sessuali per reprim… - MauroGiubileo : Solidarietà a @GuidoCrosetto per l’attacco #hacker che i suoi profili social hanno subito. Tenteranno di metterci i… - Lori_Ted : RT @MariP1951: #ILuoghiDellAnima #SalaLettura Cominciavo a capire che quella casa non era per lui quello che era per me. Il corridoio che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà per Trent'anni fa il primo esodo albanese, Brindisi era la libertà Cercavano libertà, più che ricchezza, fuggivano dalla crisi economica ma soprattutto dalla ... ispirato innanzitutto dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico ed evitare la presenza per strada di ...

Stasera all'Ariston di scena le cover. Achille Lauro celebra il pop con Emma e Monica Guerritore Realizzare i propri sogni, nella totale libertà. Questa notte - fa sapere l'artista - sarò il genere più incompreso della Storia, il pop". Le cover Tutto pronto per la serata delle cover. I ...

Uso politico del Covid, caso Navalny e democrazie illiberali: la minaccia per l’Europa viene da Est| Milena... Corriere della Sera Cercavano, più che ricchezza, fuggivano dalla crisi economica ma soprattutto dalla ... ispirato innanzitutto dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico ed evitare la presenzastrada di ...Realizzare i propri sogni, nella totale. Questa notte - fa sapere l'artista - sarò il genere più incompreso della Storia, il pop". Le cover Tutto prontola serata delle cover. I ...