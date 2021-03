Genoa, Cassata: «Emozione fortissima tornare in campo» (Di giovedì 4 marzo 2021) Francesco Cassata è tornato in campo nel derby Genoa-Sampdoria dopo un lungo stop Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, è tornato in campo nel derby contro la Sampdoria dopo un lungo stop per infortunio. Il calciatore, ai microfoni di Genoa Channel, ha parlato del suo rientro. «È stata un’Emozione fortissima, bellissimo tornare. Il periodo in cui sono mancato è stato lungo e difficile. La gara stata molto positiva per noi perché abbiamo interpretato molto bene gli aspetti tattici e siamo stati in controllo della partita. Peccato per l’episodio sul corner. Il futuro? Spero di stare bene fisicamente e avere continuità e di raggiungere gli obiettivi assieme ai miei compagni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Francescoè tornato innel derby-Sampdoria dopo un lungo stop Francesco, centrocampista del, è tornato innel derby contro la Sampdoria dopo un lungo stop per infortunio. Il calciatore, ai microfoni diChannel, ha parlato del suo rientro. «È stata un’, bellissimo. Il periodo in cui sono mancato è stato lungo e difficile. La gara stata molto positiva per noi perché abbiamo interpretato molto bene gli aspetti tattici e siamo stati in controllo della partita. Peccato per l’episodio sul corner. Il futuro? Spero di stare bene fisicamente e avere continuità e di raggiungere gli obiettivi assieme ai miei compagni». Leggi su Calcionews24.com

