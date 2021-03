Elodie piange all'Ariston e confessa: "Non mi sentivo all'altezza e invece..." - (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni La cantante, splendida co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo, ha fatto il suo monologo a fine puntata e ha pianto nel raccontare gli esordi e le difficoltà nell'abbattere muri e pregiudizio "Sono stata la prima a non credere in me. La prima ad avere un pregiudizio su me stessa". È cominciato così il monologo di Elodie Di Patrizi, protagonista indiscussa della seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante, co-conduttrice al fianco di Amadues, osannata dai social network ed elogiata a più riprese dal direttore artistico, si è messa a nudo nel momento a lei dedicato: "Vengo da un quartiere popolare, ho sempre voluto fare questo lavoro ma pensavo fosse un sogno troppo grande. Troppe volte non mi sono data la possibilità". Poco dopo l'una di notte Elodie si è presa la scena del teatro ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni La cantante, splendida co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo, ha fatto il suo monologo a fine puntata e ha pianto nel raccontare gli esordi e le difficoltà nell'abbattere muri e pregiudizio "Sono stata la prima a non credere in me. La prima ad avere un pregiudizio su me stessa". È cominciato così il monologo diDi Patrizi, protagonista indiscussa della seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante, co-conduttrice al fianco di Amadues, osannata dai social network ed elogiata a più riprese dal direttore artistico, si è messa a nudo nel momento a lei dedicato: "Vengo da un quartiere popolare, ho sempre voluto fare questo lavoro ma pensavo fosse un sogno troppo grande. Troppe volte non mi sono data la possibilità". Poco dopo l'una di nottesi è presa la scena del teatro ...

