Antonella Ferrari porta all'Ariston "Più forte del destino" Un assaggio di Più forte del destino è quello presentato ai telespettatori di Sanremo da Antonella Ferrari Sul palco dell'Ariston l'attrice Antonella Ferrari ospite nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2021 porta in scena un pezzo di spettacolo teatrale tratto da "Più forte del destino", suo libro autobiografico, dove racconta del rapporto con la sua malattia, la sclerosi multipla. «Sognavo sin da bambina di salire sul palco dell'Ariston e per un'attrice come me, che è ferma da un anno e che festeggia quest'anno 20 anni di carriera, non poteva esserci festa più bella». «Il mio spettacolo è autobiografico e voi avete ascoltato una parte drammatica ma si ride anche molto. La malattia non deve essere protagonista. Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari, un'attrice.»

