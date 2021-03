laziolibera : Zoff: “Lazio pronta a giocarsela con la Juve. Sui portieri…” - sportli26181512 : Zoff: “Lazio pronta a giocarsela con la Juve. Sui portieri…”: La leggenda del calcio italiano dice la sua in vista… - f_uccheddu : RT @SkalRockblock: #LazioTorino Corrono voci incontrollate che la Lazio vince 20 a 0 e ha segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo - SkalRockblock : #LazioTorino Corrono voci incontrollate che la Lazio vince 20 a 0 e ha segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo - _biancocelesti : Lazio, tanti auguri a Dino Zoff: l'ex tecnico biancoceleste spegne 79 candeline: -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Lazio

Corriere dello Sport.it

ROMA - Una vita alla Juve da giocatore, una bella esperienza allada presidente e allenatore. Ma guai a chiedergli un pronostico o per chi fa il tifo. Dinoè patrimonio di tutti e ama il calcio combattuto, parola sua. L'ex portiere, ai microfoni di ...DINOCOMPLEANNO - Oggi 28 febbraio, Dinospegne 79 candeline. La leggenda di Mariano del Friuli ed ex portiere della Nazionale risulta ... Napoli e Juventus e allenatore della. L'ex ...La leggenda del calcio italiano dice la sua in vista della super sfida di sabato: “I bianconeri non entusiasmano” ...Le parole di Dino Zoff, doppio ex di Lazio e Juventus che ha parlato della sfida di sabato tra le due squadre e non ...