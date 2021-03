“Non ti si fila più nessuno”: il marito scherza con Stefania Orlando, travolta dall’affetto dei fan (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione fiume del Grande Fratello conclusa l’altroieri. E’ arrivata sul podio assieme all’amico Tommaso Zorzi (i due hanno costruito un solido rapporto all’interno della casa) e assieme a Pierpaolo Petrelli e siamo certi che avrà nuovi spazi in tv dopo questa grande esperienza nel reality. D’altra parte i follower (mezzo milione su Instagram) sembrano adorarla, se è vero che i commenti ad ogni singolo post sono tutti di grandi complimenti “Fiera di essere stata dalla tua parte dal giorno 1!! Ti amo e sarò sempre con te” “Hai strameritato tutto una vera Queen!” Sono solo due delle decine di commenti all’ultimo post della Orlando su Instagram, dove rilancia la copertina del numero in uscita di ‘Chi’ – che la vede protagonista proprio assieme a Zorzi e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021)è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione fiume del Grande Fratello conclusa l’altroieri. E’ arrivata sul podio assieme all’amico Tommaso Zorzi (i due hanno costruito un solido rapporto all’interno della casa) e assieme a Pierpaolo Petrelli e siamo certi che avrà nuovi spazi in tv dopo questa grande esperienza nel reality. D’altra parte i follower (mezzo milione su Instagram) sembrano adorarla, se è vero che i commenti ad ogni singolo post sono tutti di grandi complimenti “Fiera di essere stata dalla tua parte dal giorno 1!! Ti amo e sarò sempre con te” “Hai strameritato tutto una vera Queen!” Sono solo due delle decine di commenti all’ultimo post dellasu Instagram, dove rilancia la copertina del numero in uscita di ‘Chi’ – che la vede protagonista proprio assieme a Zorzi e ...

