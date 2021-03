Napoli: la squadra è con Gattuso, ADL interrompe la ricerca di un nuovo allenatore (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’eventuale cambio in panchina arriverà soltanto a fine stagione La vittoria nel derby contro il Benevento ha migliorato in maniera considerevole l’atmosfera attorno a Rino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’eventuale cambio in panchina arriverà soltanto a fine stagione La vittoria nel derby contro il Benevento ha migliorato in maniera considerevole l’atmosfera attorno a Rino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Non è mai troppo tardi. La #ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il #Torino causa contagio #Covid. Nessuno d… - annatrieste : Comunque. Un attaccante che dopo un infortunio torna, fa gol e lo dedica al magazziniere della squadra è esattament… - WeLiveHard : @Peosili @ghismo85 @MarcoSimoni4 @MatteoPrencipe7 @StanisLaRochele @capuanogio ti daro' una notizia che sconvolgera… - Lucaaffigi : RT @StefanoDonati27: Il 3-0 a tavolino, per una squadra in isolamento da una settimana, è qualcosa di imbarazzante anche solo da pensare e… - _SiGonfiaLaRete : #SassuoloNapoli, novità #Demme: #Gattuso vuole aumentare il ritmo della squadra e lasciare più liberta a #Fabian… -