Il centravanti cambia tutto

Bernardeschi rileva Frabotta con la furia fisica e creativa dei giorni belli e Morata finalizza come un verosa fare. Ma l'ingresso dello spagnolo, con Kulusevski riconsegnato al lavoro ...Alcune scelte sono frutto della fretta ( 16' st Bernardeschi 7,5 : entra ela partita con ... Non al meglio mavero). KULUSEVSKI 6,5 Quando si accende, è una valida risorsa. Il ...Canta Morata e la Juve può concedersi un mezzo sorriso. Uno dei lungodegenti bianconeri si alza dalla panchina e ricorda al mondo che il ruolo di centravanti ha un peso specifico determinante anche ne ...Timothy OrmezzanoUn'ora abbastanza preoccupante, poi due cambi vincenti, tre gol e tre punti. È questa la telemetria della vittoria (3-0) della Juve contro lo Spezia. Pirlo non ha ancora ...