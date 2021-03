Entra con una scusa in casa di un’anziana e le ruba i risparmi: 52enne in manette (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la scusa di vendere immagini sacre, si introdussero in casa di un’anziana di Castello del Matese, comune dell’Alto-Casertano, e le rubarono 3500 euro, in pratica i risparmi della donna. Quasi otto mesi dopo il fatto, avvenuto nel giugno 2020, uno dei due ladri è stato identificato e arrestato dai carabinieri: si tratta di un 52enne pluripregiudicato napoletano, specializzato in furti e truffe ad anziani. L’uomo ha ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è detenuto da tempo per episodi analoghi. E’ ormai chiara, visti i tanti furti ai danni di anziani avvenuti di recente, la modalità d’azione dei ladri. Anche a Castello del Matese, hanno accertato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon ladi vendere immagini sacre, si introdussero indidi Castello del Matese, comune dell’Alto-Casertano, e lerono 3500 euro, in pratica idella donna. Quasi otto mesi dopo il fatto, avvenuto nel giugno 2020, uno dei due ladri è stato identificato e arrestato dai carabinieri: si tratta di unpluripregiudicato napoletano, specializzato in furti e truffe ad anziani. L’uomo ha ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è detenuto da tempo per episodi analoghi. E’ ormai chiara, visti i tanti furti ai danni di anziani avvenuti di recente, la modalità d’azione dei ladri. Anche a Castello del Matese, hanno accertato ...

