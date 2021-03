Fasma, giovane cantautore rap: da Sanremo Giovani a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Rapper romano dalle profonde influenze urban, Fasma ritorna sul palco dell’Ariston a un anno di distanza dalla sua partecipazione nella categoria Nuove Proposte. Fasma guarda le foto Una partecipazione in cui conquista un terzo posto dietro il vincitore Leo Gassmann, ma sarà lui a scalare le classifiche dei brani più ascoltati. La sua Per sentirmi vivo infatti conta a oggi oltre 72 milioni di stream. Un successo che il rapper spera di ripetere anche quest’anno con Parlami. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 marzo 2021) Rapper romano dalle profonde influenze urban,ritorna sul palco dell’Ariston a un anno di distanza dalla sua partecipazione nella categoria Nuove Proposte.guarda le foto Una partecipazione in cui conquista un terzo posto dietro il vincitore Leo Gassmann, ma sarà lui a scalare le classifiche dei brani più ascoltati. La sua Per sentirmi vivo infatti conta a oggi oltre 72 milioni di stream. Un successo che il rapper spera di ripetere anche quest’anno con Parlami. Leggi anche ...

