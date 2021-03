Cashback, spuntano trucchi scorretti per scalare la classifica (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle ultime settimane si stanno facendo largo alcune pratiche scorrette che stanno falsando la classifica dedicata ad ottenere il super premio Cashback da 1.500 euro Il programma Cashback nei suoi primi due mesi di vita procede bene, ma lo stesso non si può dire del tanto chiacchierato super premio da 1.500 euro per i primi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle ultime settimane si stanno facendo largo alcune pratiche scorrette che stanno falsando ladedicata ad ottenere il super premioda 1.500 euro Il programmanei suoi primi due mesi di vita procede bene, ma lo stesso non si può dire del tanto chiacchierato super premio da 1.500 euro per i primi L'articolo proviene da Inews.it.

SUPER CASHBACK ADDIO? Purtroppo la pratica, seppur scorretta e deprecabile poiché spesso va a colpire gli impianti di erogazione e in generale chi prende parte in modo corretto all'iniziativa, non ...

Spuntano i furbetti del cashback. "Sessanta scontrini per un pieno" ... quel sistema che consente di ricevere un rimborso pari al 10% della spesa pagata con moneta elettronica, in modo da avere più possibilità di ottenere il cosiddetto "super cashback", rimborso ...

Nelle ultime settimane infatti sono spuntati diversi trucchi scorretti che permettono ... L'ossessione per il Super Cashback avrebbe portato alcune persone ad acquistare un POS portatile della SumUp e ...

Caccia al superbonus del cashback: dai furbetti scontrini da un euro per fare rifornimento PAGNACCO. Spuntano anche in Friuli i furbetti del cashback. Quelle persone che con la speranza di ottenere il rimborso promesso dal governo, si cimentano con decine di rifornimenti di carburante di po ...

SUPERADDIO? Purtroppo la pratica, seppur scorretta e deprecabile poiché spesso va a colpire gli impianti di erogazione e in generale chi prende parte in modo corretto all'iniziativa, non ...... quel sistema che consente di ricevere un rimborso pari al 10% della spesa pagata con moneta elettronica, in modo da avere più possibilità di ottenere il cosiddetto "super", rimborso ...Nelle ultime settimane infatti sono spuntati diversi trucchi scorretti che permettono ... L’ossessione per il Super Cashback avrebbe portato alcune persone ad acquistare un POS portatile della SumUp e ...PAGNACCO. Spuntano anche in Friuli i furbetti del cashback. Quelle persone che con la speranza di ottenere il rimborso promesso dal governo, si cimentano con decine di rifornimenti di carburante di po ...