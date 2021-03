Terribile incendio a Roma, in fiamme un appartamento: donna gravemente ustionata (Di lunedì 1 marzo 2021) Terribile incendio questo pomeriggio, poco dopo le 15:00, in un appartamento in via Prenestina al civico 228. In cucina i Vigili del Fuoco – durante le operazioni di spegnimento – hanno ritrovato una donna parzialmente ustionata, ma fortunatamente ancora cosciente. Dopo un primo soccorso, la donna è stata portata dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, dei distaccamenti di Tuscolano II e La Rustica. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento: al momento, non risultano interdetti altri appartamenti oltre a quello interessato dall’incendio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021)questo pomeriggio, poco dopo le 15:00, in unin via Prenestina al civico 228. In cucina i Vigili del Fuoco – durante le operazioni di spegnimento – hanno ritrovato unaparzialmente, ma fortunatamente ancora cosciente. Dopo un primo soccorso, laè stata portata dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, dei distaccamenti di Tuscolano II e La Rustica. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento: al momento, non risultano interdetti altri appartamenti oltre a quello interessato dall’. su Il Corriere della Città.

