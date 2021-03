Lillo Covid, un mese in ospedale per l’attore romano: come sta FOTO (Di lunedì 1 marzo 2021) News Lillo Covid, il famoso componente del duo comico ‘Lillo e Greg’ colpito dal virus. È emersa una polmonite bilaterale. Lillo Covid, anche lui si è ammalato. E ha vissuto dei momenti molto duri. Lui è noto per essere il membro dell’esilarante duo comico ‘Lillo e Greg’, dove fa ridere da 30 anni l’Italia intera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) News, il famoso componente del duo comico ‘e Greg’ colpito dal virus. È emersa una polmonite bilaterale., anche lui si è ammalato. E ha vissuto dei momenti molto duri. Lui è noto per essere il membro dell’esilarante duo comico ‘e Greg’, dove fa ridere da 30 anni l’Italia intera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lillo_vinci : RT @FmMosca: L’emergenza non può finire perché non esiste. Senza i tamponi ieri in #Piemonte ci sarebbero stati 18 ricoveri = FINE DEL #Cov… - lillo_vinci : RT @BarillariDav: Mascherine, distanziamenti, coprifuoco, se avessero avuto senso ora il covid sarebbe scomparso. Oggi l'aumento dei positi… -