Laura Pausini vince Golden Globe per la Miglior canzone (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Laura Pausini vince il Golden Globe per la Migliore canzone originale con 'Io sì (Seen)'. L'annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press. Il brano, frutto della collaborazione tra Pausini, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della diretta sulla Nbc la cantante ha detto "grazie mille", ma poco dopo sul suo profilo instagram, in inglese, Pausini ha scritto: "Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association". "Voglio ringraziare Diane Warren dal profondo del mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) -ilper laoriginale con 'Io sì (Seen)'. L'annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press. Il brano, frutto della collaborazione tra, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della diretta sulla Nbc la cantante ha detto "grazie mille", ma poco dopo sul suo profilo instagram, in inglese,ha scritto: "Non ho mai sognato dire un, non ci posso credere. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association". "Voglio ringraziare Diane Warren dal profondo del mio ...

