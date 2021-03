Golden Globe 2021, i vincitori (con trionfo di «Nomadland» e «The Crown») (Di lunedì 1 marzo 2021) Di sorprese, ai Golden Globe 2021, ce ne sono state poche, almeno in termini di vincitori (con qualche eccezione). La 78°cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press Association di particolare ha avuto il suo svolgimento, in streaming domenica 28 febbraio da due location diverse per le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, la prima al Beverly Hilton Hotel dove tradizionalmente si svolge la cerimonia, e la seconda al Rainbow Room di New York, mentre i candidati si sono collegati dalle proprie case, chi in salotto, chi in cucina. Dal punto di vista dei premi del cinema dei Golden Globe 2021 – da sempre parametro importante nella corsa agli Oscar – c’è stato un successo annunciato (o quasi): è Nomadland (premiato anche a Venezia con il Leone ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Di sorprese, ai, ce ne sono state poche, almeno in termini di(con qualche eccezione). La 78°cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press Association di particolare ha avuto il suo svolgimento, in streaming domenica 28 febbraio da due location diverse per le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, la prima al Beverly Hilton Hotel dove tradizionalmente si svolge la cerimonia, e la seconda al Rainbow Room di New York, mentre i candidati si sono collegati dalle proprie case, chi in salotto, chi in cucina. Dal punto di vista dei premi del cinema dei– da sempre parametro importante nella corsa agli Oscar – c’è stato un successo annunciato (o quasi): è(premiato anche a Venezia con il Leone ...

