Covid, Von der Leyen: “Allo studio legge per creare pass digitale che certifica persone vaccinate e risultati test” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’idea di un “passaporto” che potesse attestare l’immunità da Covid per garantire in sicurezza la libertà di circolazione era già stato al centro del Consiglio europeo, con la Cancelliera Angela Merkel favorevole Allo studio del documento, come anche Austria e Grecia (che ha già siglato un accordo con Israele per garantire la mobilità dei cittadini immunizzati facendo così ripartire la stagione turistica). Sul tema la Commissione aveva aperto già nelle scorse settimane, senza però fornire ulteriori dettagli. Ma oggi via Twitter la presidente Ursula von der Leyen chiarisce che “questo mese presenteremo una proposta legislativa per il pass verde digitale. L’obiettivo è certificare che le persone sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) L’idea di un “aporto” che potesse atare l’immunità daper garantire in sicurezza la libertà di circolazione era già stato al centro del Consiglio europeo, con la Cancelliera Angela Merkel favorevoledel documento, come anche Austria e Grecia (che ha già siglato un accordo con Israele per garantire la mobilità dei cittadini immunizzati facendo così ripartire la stagione turistica). Sul tema la Commissione aveva aperto già nelle scorse settimane, senza però fornire ulteriori dettagli. Ma oggi via Twitter la presidente Ursula von derchiarisce che “questo mese presenteremo una proposta legislativa per ilverde. L’obiettivo ère che lesono state ...

