Benedetto XVI: “Draghi stimato. Speriamo risolva la crisi” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Speriamo che riesca a risolvere la crisi”. Queste le dichiarazioni del Papa emerito Benedetto XVI in un colloquio con il Corriere della Sera a proposito di Mario Draghi. “E’ un uomo molto stimato anche in Germania“, continua. E su Joe Biden, il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy, Ratzinger esprime qualche riserva sul piano religioso. “E’ vero, è cattolico e osservante. E personalmente è contro l’aborto“, osserva. “Ma come presidente, tende a presentarsi in continuità con la linea del Partito democratico…E sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “che riesca a risolvere la”. Queste le dichiarazioni del Papa emeritoXVI in un colloquio con il Corriere della Sera a proposito di Mario. “E’ un uomo moltoanche in Germania“, continua. E su Joe Biden, il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy, Ratzinger esprime qualche riserva sul piano religioso. “E’ vero, è cattolico e osservante. E personalmente è contro l’aborto“, osserva. “Ma come presidente, tende a presentarsi in continuità con la linea del Partito democratico…E sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione“. SportFace.

