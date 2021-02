Uomini e Donne: Claudio parla dei momenti difficili della sua vita (Di domenica 28 febbraio 2021) Il rapporto tra Claudio e Sabina sta tenendo banco nelle ultime puntate di Uomini e Donne. I due volti del Trono Over si sono infatti conosciuti e frequentati, ma la loro relazione pare essersi interrotta definitivamente. Sabina ha deciso infatti di chiudere con il cavaliere in quanto non ha percepito in lui alcun trasporto nei suoi confronti. Claudio è quindi tornato nel parterre del famoso dating show di Canale 5 mentre la donna si frequenta con un altro cavaliere. In attesa di trovare la persona giusta, Claudio Cervoni si è confessato al Magazine ufficiale del programma. Il momento difficile di Claudio Cervoni Nell'intervista rilasciata in esclusiva a Uomini e Donne Magazine, Claudio Cervoni ha raccontato un aspetto inedito e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Il rapporto trae Sabina sta tenendo banco nelle ultime puntate di. I due volti del Trono Over si sono infatti conosciuti e frequentati, ma la loro relazione pare essersi interrotta definitivamente. Sabina ha deciso infatti di chiudere con il cavaliere in quanto non ha percepito in lui alcun trasporto nei suoi confronti.è quindi tornato nel parterre del famoso dating show di Canale 5 mentre la donna si frequenta con un altro cavaliere. In attesa di trovare la persona giusta,Cervoni si è confessato al Magazine ufficiale del programma. Il momento difficile diCervoni Nell'intervista rilasciata in esclusiva aMagazine,Cervoni ha raccontato un aspetto inedito e ...

