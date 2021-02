Napoli | i convocati di Gattuso | tornano Ospina | Hysaj e Demme

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Benevento Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Benevento. Le novità sono rappresentate da tre rientri molto importanti per l’allenatore, ovvero David, Elseide Diego. ? Idi #Benevento ? https://t.co/BUeDntI06S ? #ForzaSempre pic.twitter.com/7dPkhgUvBh — Official SSC(@ssc) February 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Fix_55 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - BelpassoAlberto : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

Calciomercato.com

Il tecnico delGennaro Gattuso ha diramato la lista deiin vista dell'impegno di questo pomeriggio contro il ...Il suo rientro è previsto per- Bologna che si giocherà tra sette giorni, anche se non è da escludere che possa rientrare tra igià mercoledì contro il Sassuolo . Si avvicina anche ...Napoli-Benevento, i convocati / tornano Ospina, Hysaj e Demme. L'elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso ...Gennaro Gattuso chiama tutti i recuperati del Napoli. Contro il Benevento spazio tra i convocati per Ospina e Demme, che rientrano ufficialmente in gruppo, così come per Elseid Hysaj.