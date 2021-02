F1, Fernando Alonso salta la presentazione dell’Alpine: lo spagnolo sarà ai test in Bahrain (Di domenica 28 febbraio 2021) Niente presentazione del 2 marzo per Fernando Alonso. Nel giorno in cui andrà in scena il vernissage virtuale dell’Alpine F1 per il Mondiale 2021, l’iberico non ci sarà per recuperare al meglio dal suo incidente in bicicletta a Lugano (Svizzera) nel quale il due volte campione del mondo aveva rimediato la frattura della mascella che aveva reso necessario un intervento chirurgico. Nando, dopo aver annunciato il ritiro dalla massima categoria dell’automobilismo al termine della poco fortunata storia con la McLaren nel 2018 ed essersi disimpegnato piuttosto bene nelle categorie “endurance” vincendo due volte la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona, ha deciso di tornare “all’ovile” e di accettare una nuova sfida nonostante i suoi 39 anni. La scuderia francese ha confermato l’assenza di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Nientedel 2 marzo per. Nel giorno in cui andrà in scena il vernissage virtualeF1 per il Mondiale 2021, l’iberico non ciper recuperare al meglio dal suo incidente in bicicletta a Lugano (Svizzera) nel quale il due volte campione del mondo aveva rimediato la frattura della mascella che aveva reso necessario un intervento chirurgico. Nando, dopo aver annunciato il ritiro dalla massima categoria dell’automobilismo al termine della poco fortunata storia con la McLaren nel 2018 ed essersi disimpegnato piuttosto bene nelle categorie “endurance” vincendo due volte la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona, ha deciso di tornare “all’ovile” e di accettare una nuova sfida nonostante i suoi 39 anni. La scuderia francese ha confermato l’assenza di ...

