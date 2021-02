Basket Serie A1 2020 | Cantù-Treviso 83-76 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’Acqua San Bernardobatte la De’Longhicon il punteggio di 83-76 nella 20° giornata del campionato diA1/2021. Dopo due ottimi quarti, gli ospiti si fanno sorpassare e non riescono più a reagire, finendo così alla resa. RECAP – La tripla di Logan e i due di Russell aprono la contesa (0-5). Nei primi minuti gli ospiti colpiscono diverse volte dall’arco con Logan e al passaggio di metà periodo si aggiunge Sokolowski che insacca due fiammate per il +11 (10-21). I lombardi si rifugiano in qualche giocata di Gaines, tornano sotto la doppia cifra di passivo ed inseguono 17-26 al primo riposo. Il nuovo periodo si apre con il gioco da tre di Thomas che vale il -6 (20-26).trova le fiammate di Procida, la De’Longhi si ripete con i soliti protagonisti e conserva un +5 ...