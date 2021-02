LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | cinque atleti in fuga | plotone a 5 minuti!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL'UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 11:59 Il cielo è nuvoloso e l'umidità è molto elevata, il rischio di precipitazioni è relativamente basso. 11:56 In casa Italia, oltre che da Davide Ballerini, che dome abbiamo detto in precedenza oggi lavorerà per Alaphilippe, ci si aspettano buone cose anche da Matteo Trentin, Gianni Moscon e Sonny Colbrelli. 11:53 Dopo 25 km di gara il vantaggio dei fuggitivi è salito intorno ai 5 minuti. 11:50 Si viaggia intorno ai 45 km/h. 11:47 I padroni di casa ci terranno a fare bene, il Belgio ha trionfato ben 57 volte sulle 76 edizioni disputate. 11:44 Ilsta facendo un'andatura letargica, siamo a 4? di ritardo. 11:41 Il tracciato è abbastanza lineare nella fase iniziale, i primi ...