Covid Basilicata, 131 contagi e un morto: bollettino 27 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 27 febbraio, su un totale di 1.438 tamponi processati. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore è morta una persona di Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 28. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (19), Melfi (15), Potenza (14), Avigliano (13) e Montescaglioso (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.736 (+91), di cui 3.647 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.014 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 359 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (+2): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 131 i nuovida coronavirus inoggi, 27, su un totale di 1.438 tamponi processati. Lo rende noto la task force regionale con il consueto. Nelle scorse 24 ore è morta una persona di Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 28. Neldi oggi i Comuni con più casi sono Matera (19), Melfi (15), Potenza (14), Avigliano (13) e Montescaglioso (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.736 (+91), di cui 3.647 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.014 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 359 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (+2): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, ...

