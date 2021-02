Torino senza pace: un altro positivo al coronavirus e anche gara con la Lazio a rischio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Covid-19 non dà tregua al Torino. Dopo le positività già annunciate nei giorni scorsi, che poi hanno indotto la Lega Serie A a rinviare la sfida con il Sassuolo che si sarebbe dovuta giocare questa sera per la 24^ giornata di Serie A, il club granata ha resto noto che un nuovo elemento del gruppo è risultato positivo dopo gli ultimi test effettuati."Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento". Questa la nota della società granata.Il Torino non ha comunicato se ad essere risultato positivo sia un giocatore o meno, ma quello che sembra ormai quasi certo è che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Covid-19 non dà tregua al. Dopo le positività già annunciate nei giorni scorsi, che poi hanno indotto la Lega Serie A a rinviare la sfida con il Sassuolo che si sarebbe dovuta giocare questa sera per la 24^ giornata di Serie A, il club granata ha resto noto che un nuovo elemento del gruppo è risultatodopo gli ultimi test effettuati."IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertantooggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento". Questa la nota della società granata.Ilnon ha comunicato se ad essere risultatosia un giocatore o meno, ma quello che sembra ormai quasi certo è che ...

