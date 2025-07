Ledonne è un nuovo centrocampista del Novara Fc

Novara Football Club si arricchisce di un talento promettente: Nicolò Ledonne, nuovo centrocampista proveniente dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, il giovane promette entusiasmo e qualità per la mediana azzurra. Con un contratto fino al 2027 e tanta voglia di mettersi in mostra, Ledonne rappresenta un investimento importante per il futuro del club. La sua avventura con i biancoazzurri sta per cominciare, portando nuove speranze e ambizioni.

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Ledonne. Il centrocampista giunge a titolo definitivo dalla Juventus e firma un contratto fino al 30062027 con opzione. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, fa il suo esordio tra i grandi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: ledonne - novara - centrocampista - juventus

Ledonne lascia la Juventus Next Gen: ufficiale il suo trasferimento al Novara. Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli dell’operazione - La Juventus Next Gen annuncia con entusiasmo la cessione di Nicolò Ledonne al Novara, consolidando così il suo percorso di crescita e nuove sfide per il giovane talento.

? #Juventus, ufficiale la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2004 Nicolò #Ledonne al #Novara. ? http://goo.gl/7K0Bhw Vai su Facebook

? #Juventus, ufficiale la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2004 Nicolò #Ledonne al #Novara. ? http://goo.gl/7K0Bhw Vai su X

Ledonne è un nuovo centrocampista del Novara Fc; Next Gen | Nicolò Ledonne a titolo definitivo al Novara; Serie C, colpo di mercato del Novara: Ufficializzato l'innesto di un nuovo centrocampista.

Ledonne è un nuovo centrocampista del Novara Fc - Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Ledonne. today.it scrive

Ledonne lascia la Juventus Next Gen: ufficiale il suo trasferimento al Novara. Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli dell’operazione - Il comunicato del club bianconero Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha comunicato ... Come scrive juventusnews24.com