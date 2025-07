Nintendo Switch 2 e Mario Kart World dominano anche le classifiche giapponesi di inizio Luglio 2025

Nintendo Switch 2 e Mario Kart World dominano ancora le classifiche giapponesi di inizio luglio 2025, confermando il successo travolgente della casa di Kyoto. Con vendite che superano ogni aspettativa, la console si insedia saldamente al primo posto, accompagnata dal celebre titolo che continua a conquistare i giocatori. Dall’uscita, avvenuta poco più di un mese fa, Switch...

Nintendo continua a guidare il mercato giapponese ad inizio luglio 2025, con Nintendo Switch 2 e Mario Kart World saldamente in cima alle classifiche di vendita hardware e software. Secondo i dati di Famitsu relativi alla settimana dal 30 giugno al 6 luglio, la nuova console della casa di Kyoto ha venduto ben 128.643 unitĂ , superando da sola le vendite combinate di tutte le altre piattaforme. Dall’uscita, avvenuta poco piĂą di un mese fa, Switch 2 ha giĂ raggiunto le 1.530.826 unitĂ vendute solo in Giappone. Il dominio di Nintendo non si ferma all’hardware. Mario Kart World, titolo di punta per Switch 2 uscito il 5 giugno 2025, continua a macinare numeri impressionanti: 114. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 e Mario Kart World dominano anche le classifiche giapponesi di inizio Luglio 2025

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - luglio - mario

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Non hai ancora provato Nintendo Switch 2? Nessun problema! Porte di Catania ti offre l’occasione perfetta. Vieni da noi dall’11 al 13 luglio dalle 11.00 alle 20.00 e scopri tutto il divertimento del “Tour Nintendo Switch 2”. Cimentati con “Mario Kart World” su nu Vai su Facebook

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World torna disponibile su Amazon!; Giochi in arrivo – Luglio 2025; Migliori giochi Nintendo Switch - Luglio 2025.

Mario Kart World e Nintendo Switch 2 non hanno rivali nelle classifiche giapponesi di questa settimana - Le classifiche giapponesi di questa settimana mostrano ancora una volta il dominio di Nintendo Switch 2 e dei suoi giochi. Riporta msn.com

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World disponibile su Amazon - La Combo Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è disponibile su Amazon con disponibilità immediata, ma limitata. Scrive telefonino.net