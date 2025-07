Meloni ai Volenterosi | Potete contare sempre sull’Italia L’unità dell’Occidente è fondamentale video

Giorgia Meloni ribadisce con fermezza l'importanza dell'unità dell'Occidente, sottolineando come questa sia la chiave per affrontare le sfide globali. Durante la call dei volenterosi, tra leader internazionali e rappresentanti europei, la premier italiana ha ricordato che "l’unità dell’Occidente è fondamentale". In un momento cruciale, il messaggio è chiaro: soltanto insieme possiamo costruire un futuro di stabilità e progresso.

«L’unità dell’Occidente, come ho detto molte, molte volte, è fondamentale». A scandirlo con parole chiare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella call dei volenterosi tra la stessa premier italiana, l’inviato speciale Usa Keith Kellogg, i l premier polacco Donald Tusk, quello ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, tutti presenti alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina a Roma, con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer c ollegati da Londra. Meloni: orgogliosa che gli Usa siano presenti alla call dei volenterosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni ai Volenterosi: “Potete contare sempre sull’Italia. L’unità dell’Occidente è fondamentale” (video)

