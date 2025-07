Un gesto che scuote l’opinione pubblica: Vladimir Putin invia una corona di fiori alla cerimonia funebre di Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti trovato morto poche ore dopo il licenziamento deciso dallo zar. Un atto che solleva domande inquietanti sulla politica del potere e sulla vera natura di questa morte misteriosa. Ma cosa si nasconde dietro questa mossa enigmaticamente simbolica? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto immaginiamo.

Mosca, 10 luglio 2025 - Con un micidiale tempismo, e senza il minimo rimorso, Vladimir Putin ha inviato una corona di fiori alla cerimonia funebre privata per Roman Starovoit, l'ex ministro dei Trasporti morto, per apparente suicidio, poche ore dopo il suo licenziamento a sorpresa il 7 luglio, firmato proprio dallo zar. La cerimonia svoltasi oggi presso la clinica delle élite di Mosca, ha anticipato i funerali ufficiali in programma domani a San Pietroburgo. Per l'ultimo addio a Starovoit si sono riuniti i vice premier Dmitry Grigorenko, Aleksandr Novak, Dmitry Patrushev, e quattro ministri, fra cui Andrei Nikitin, nuovo ministro dei Trasporti, e i vertici delle grandi aziende dei trasporti russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net