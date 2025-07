Conferenza sull' Ucraina a Roma Meloni a Zelensky | Mosca ha fallito Tregua nuova proposta di Lavrov Rubio | ' La porto a Trump'

A Roma, Zelensky si presenta alla Nuvola per la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, mentre il mondo assiste a un delicato equilibrio tra tensioni e speranze di pace. Tra incontri tra ministri degli Esteri e nuove proposte di Lavrov, la situazione rimane complessa, con Mosca che intensifica le operazioni e le reazioni internazionali che cercano di trovare una via d'uscita. In questo scenario, il futuro dell'Ucraina dipende da scelte decisive e dialoghi aperti, affinché la pace possa tornare a essere possibile.

Zelensky alla Nuvola di Roma per la conferenza per la ricostruzione. Incontro tra i ministri degli Esteri di Usa e Russia: Rubio ha espresso a Lavrov «la frustrazione per l'andamento della guerra in Ucraina». E Mosca colpisce Kiev: 2 morti e diversi feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Conferenza sull'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: «Mosca ha fallito». Tregua, nuova proposta di Lavrov. Rubio: 'La porto a Trump'

"La #Russia non si sta preparando per la pace, Putin sta rifiutando qualsiasi tipo di proposta" ha detto il presidente ucraino Volidymyr #Zelensky alla Conferenza sulla ricostruzione dell'#Ucraina alla Nuvola a Roma. Vai su X

Si è aperta a #Roma la conferenza per la ripresa dell’#Ucraina organizzata dai governi italiano e ucraino. Ad accogliere #Zelensky – e gli altri capi di... Vai su Facebook

Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales - E' stato ufficialmente firmato oggi dal governo britannico e da quello ucraino l'accordo, annunciato tempo fa da Londra, per la consegna di 5000 nuovi missili di difesa anti- Riporta ansa.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina, abbraccio fra Meloni e Zelensky - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Scrive ansa.it