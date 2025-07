Roma dal 10 luglio il San Lorenzo Festival a Piazzale Del Verano

Dal 10 luglio apre un nuovo spazio a Roma, a Piazzale Del Verano nasce un Cinema, una piazza dove incontrarsi e parlare del presente, del mondo di oggi in una trasformazione irruente e senza precedenti. Lo facciamo con ospiti unici, che custodiscono quelle pietre preziose ed inestimabili di cui abbiamo bisogno per resistere e crescere ancora: le Storie. Solo nel mese di luglio avremo il film del padre di Carlo, Luca e Silvia Verdone “Mario Verdone: il Critico viaggiatore”, raccontato nel lungometraggio dai figli; l'ambasciatrice di Cuba raccontarci i segreti del capolavoro di Win Wenders “Buena Vista Social Club”; Anna Foglietta, Luisa Morgantini e il presidente della comunità Palestinese di Roma e Del Lazio Yousef Salman presentare il film premio Oscar “No Other Land”; L'ambasciatrice del Nicaragua e Fabrizio Casari portare un film unico “Sotto Tiro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, dal 10 luglio il San Lorenzo Festival a Piazzale Del Verano

