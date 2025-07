smart city e futuro senza paura e retorica dibattito fogliante

Milano, una calda mattina di luglio, si risveglia sotto un sole implacabile. Nella metropoli smart, tra aria condizionata e intelligenza artificiale, emergono sfide e contraddizioni che ci invitano a riflettere su un futuro senza paura e retorica. Tra innovazione e sostenibilità , la città si trova a un bivio: come conciliare progresso e rispetto ambientale? È il momento di affrontare il dibattito con spirito critico e visione realistica.

Metti una mattina di luglio a Milano. Milano a mille gradi, metropoli combusta, e combusta anche a causa del suo essere smart: l’aria condizionata e non solo, l’AI che muove tutto ma che per muoversi ha bisogno di motori più energivori dei Tir sull’autostrada, le auto elettriche sì, ma che a ogni ricarica mangiano tanta energia quanta ne restituiscono (l’ha ricordato con logica da Candide l’ex sindaco Gabriele Albertini). Milano spazzata dagli uragani, Milano questa mattina limpida come nemmeno in primavera. Il nostro mondo in altalena. Quanta intelligenza ci vuole, quanta fiducia nel futuro reso migliore dalle tecnologie guidate dalle idee è necessaria per trasformare le nostre città desiderose di cambiamenti in vere Smart City, in città del futuro? Come portare il futuro – che di solito immaginiamo confinato nelle università o nelle aziende del big tech – fin dentro al nostro presente?   Metti una mattina di luglio a domandarselo, a lanciare idee ma anche a fare esempi concreti, in un evento del Foglio, giovedì 10 luglio, nella Sala delle Colonne della sede di Banco Bpm a Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it