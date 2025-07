Aversa tenta di rubare dal fruttivendolo in via Diaz | fermato e denunciato 30enne straniero

Momenti di tensione ieri pomeriggio ad Aversa, dove un 30enne straniero è stato fermato e denunciato dopo aver tentato di rubare nel negozio di un fruttivendolo in via Diaz. La reazione immediata del commerciante ha evitato un danno più grave e ha chiamato i carabinieri, che hanno prontamente intervenuto. Un episodio che evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Diaz ad Aversa. Un cittadino di origini algerine di circa 30 anni avrebbe tentato di asportare merce da un negozio di ortofrutta in via Diaz destando subito la reazione del titolare. Il commerciante l’avrebbe allontanato fino all’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma della locale Compagnia, guidati dal tenente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it