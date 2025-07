Indagini roghi e silenzi i consiglieri di opposizione chiedono un passo indietro per il bene della città

In un clima di crescente tensione e incertezza, i consiglieri di opposizione di Fiumicino hanno deciso di alzare la voce. Con una conferenza stampa presso l’Hotel Best Western, chiedono trasparenza, legalità e un dibattito aperto nel consiglio comunale. La loro richiesta di un passo indietro mira a mettere il bene della città prima di ogni interesse politico, affinché si possa finalmente fare luce sui recenti roghi e sui silenzi che alimentano dubbi e preoccupazioni.

Fiumicino, 10 luglio 2025 – Trasparenza, legalità e un confronto in consiglio che ancora non è arrivato: questi i punti centrali ri baditi con forza dai consiglieri di opposizione che hanno organizzato una conferenza stampa questa mattina, presso l’Hotel Best Western di Fiumicino. Un’occasione in cui hanno volut o chiarire la loro posizione, quali sono le domande alle quali attendono risposte e quali sono le prossime azioni che metteranno in atto alla luce degli ultimi episodi che hanno riguardato la città: “Tra indagini, silenzi e roghi, serve fermarsi e fare chiarezza”. Consiglio comunale straordinario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it