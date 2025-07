Precari Asu superato un altro scoglio burocratico | l' ultima parola spetta alla Giunta regionale

I precari ASU hanno superato un altro importante ostacolo burocratico, avvicinandosi finalmente a una soluzione concreta. Dopo l'esame in commissione Cultura e l’attesa di un via libera dalla Giunta Regionale, il passo finale sembra più vicino che mai. È un momento di speranza e attesa per tutti coloro che aspettano una risposta definitiva, poiché l’ultima parola spetta proprio alla giunta regionale, promettendo una svolta positiva nel prossimo futuro.

Dopo l'ultimo passaggio dalla commissione Cultura, che attendeva una risposta sulla richiesta avanzata dalla Sas all'Ufficio legisltavo e legale della Regione, bisognerà attendere l'approvazione da parte della Giunta e poi sarà fatta. Sembra ormai vicina la risoluzione definitiva della vertenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: giunta - precari - superato - altro

Su occupazione, quorum superato. #GovernoMeloni Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Vai su Facebook

Precari Asu, superato un altro scoglio burocratico: l'ultima parola spetta alla Giunta regionale; I precari protestano per le “promesse non mantenute” e chiedono un incontro con la Presidente Meloni; L'insegnante che ha superato tre concorsi ma è ancora precario: «I soldi? A 45 anni mi aiutano i genitori.

Lo stato non insegna niente ai suoi insegnanti - Claudio Giunta ... - Serve un’abilitazione, e questa abilitazione è stato possibile ottenerla, in passato, in modi diversi. Scrive internazionale.it

La giunta provinciale di Viterbo rischia la crisi sul caso-precari - precari Centrosinistra sotto accusa per la mancata regolarizzazione dei lavoratori di un proegetto Redazione 10 Novembre 2006 - Segnala ilgiornale.it