La novarese Mazzini fra le prime cinque nel campionato Italiano estivo di nuoto artistico

Un traguardo eccezionale per la Nuova Novarese Mazzini! La talentuosa nuotatrice della Libertas Nuoto Novara, Maddalena Mazzini, ha scritto una pagina memorabile nella storia del nuoto artistico, entrando tra le prime cinque alla finale del Campionato Italiano Estivo. Un risultato che consacra il suo talento e conferma il prestigio della squadra novarese. La sua determinazione apre nuove strade: la scena è tutta sua, e la strada verso il successo è ormai tracciata.

La "sincronetta" della Libertas Nuoto Novara Maddalena Mazzini scrive una duplice pagina storica per la sua carriera e per la Libertas Nuoto Novara, riuscendo a qualificarsi per una finale e ad entrare anche in "top five" al campionato Italiano estivo di nuoto artistico, categoria Ragazze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: nuoto - mazzini - campionato - italiano

La novarese Mazzini fra le prime cinque nel campionato Italiano estivo di nuoto artistico

