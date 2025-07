Mercogliano 63enne trovato morto in casa | decisiva la segnalazione dei vicini

Una tranquilla giornata a Mercogliano è stata scossa da una tragica scoperta: un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, grazie alla segnalazione dei vicini preoccupati per il suo silenzio improvviso. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha aperto un'indagine su quanto accaduto, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e riflessioni. La vicenda evidenzia quanto possa essere fondamentale l'attenzione al vicino e il valore della solidarietà.

Mercogliano - è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione un uomo di 63 anni, residente nel centro cittadino. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei vicini, che da giorni non avevano più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: mercogliano - trovato - segnalazione - vicini

