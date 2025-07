LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sigillo in solitaria per Healy a Vire

Il Tour de France 2025 è esploso sulle strade di Vire con un emozionante spettacolo in solitaria di Ben Healy, che conquista la tappa con un’azione impressionante. La corsa si infiamma tra sorpassi e attacchi, regalando emozioni fino all’ultimo chilometro. Resta aggiornato sulle ultime novità e vivi ogni istante di questa spettacolare frazione: clicca qui per seguire la diretta live!

17:14 Seconda posizione a 2'40" per l'americano Quinn Simmons (Lidl-Trek), terzo l'australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). 17:12 Alza le braccia al cielo l'alfiere dell'EF Education-Easypost. Numero traordinario dell'irlandese, che spesso riesce a strabiliare con le sue azioni solitarie. BEN HEALY VINCE! 17:11 Pendenze che toccano anche il 15%, ma il vantaggio dell'irlandese è ampiamente rassicurante. 17:10 Ben Healy viaggia verso la vittoria di tappa. Ultima fatica il muro che porta al traguardo. ULTIMO CHILOMETRO! 17:09 Foratura intanto nel gruppo maglia gialla per il danese Skjelmose, che rientrerà nel plotone supportato da un compagno di squadra.